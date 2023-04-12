Губернатор Андрей Воробьёв поручил привести в порядок все парки Подмосковья до конца месяца. Эту задачу он поставил на еженедельном совещании с областным правительством и главами городских округов.

В Дубне 13 парков и скверов. Готовить их к летнему сезону начали с первых дней апреля. В эти выходные масштабную уборку провели на территории Парка семейного отдыха. Удалили сухостой, подмели пешеходные дорожки, вывезли более 15 кубометров мусора. До конца апреля необходимо привести в порядок лавочки, фонтаны, спортивные и игровые зоны.