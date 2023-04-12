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Весенняя уборка Печать
12.04.2023 11:29

Губернатор Андрей Воробьёв поручил привести в порядок все парки Подмосковья до конца месяца. Эту задачу он поставил на еженедельном совещании с областным правительством и главами городских округов.

В Дубне 13 парков и скверов. Готовить их к летнему сезону начали с первых дней апреля. В эти выходные масштабную уборку провели на территории Парка семейного отдыха. Удалили сухостой, подмели пешеходные дорожки, вывезли более 15 кубометров мусора. До конца апреля необходимо привести в порядок лавочки, фонтаны, спортивные и игровые зоны.

 
  		 
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