Игорь Давронов назначен главным врачом Дубненской городской больницы, сообщили в лечебном учреждении.

- Первоочередной задачей нашей работы является повышение обеспечения доступности и качества первичной медико-санитарной помощи взрослому и детскому населению; реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области; устранение дефицита медицинских кадров, повышение уровня их квалификации, развитие уже имеющихся и новых направлений медицинской помощи, укрепление материально-технической базы, - поделился Игорь Давронов.

И. Давронов обучался в Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова по специальности «Общая врачебная практика», работал в должности врача общей практики в Дубненской городской больнице. В 2008 году был переведён в Запрудненскую участковую больницу на должность главного врача, где проработал до 2014 года.

В 2009 году окончил ГОУ ВПО ММА имени И.М. Сеченова Росздрава по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». С 2010 по 2011 год обучался по президентской программе подготовки управленческих кадров для народного хозяйства РФ в НОУ ВПО «Международный институт менеджмента ЛИНК». Его проект в области менеджмента в медицине занял первое место. В 2012 году окончил Институт последипломного профессионального образования ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России по специальности «Профпатология».

В мае 2014 года назначен главным врачом Вербилковской участковой больницы, в сентябре 2014 года - главным врачом Талдомской центральной районной больницы.

По результатам регионального этапа конкурса «Менеджер года-2018» стал одним из победителей в номинации «Эффективное управление в сфере здравоохранения».

В 2021 году стал победителем в областном конкурсе Министерства здравоохранения Московской области в номинации «Лучший руководитель медицинской организации».