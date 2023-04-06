В последний день марта в медсанчасти №9 было торжественно открыто еще одно новое отделение – отделение гемодиализа. Приурочено событие к 67-й годовщине со дня основания, которую отметило медучреждение.

Центр, оснащенный 12 диализными аппаратами нового поколения и уникальной системой водоподготовки, соответствующей самым современным европейским требованиям безопасности, рассчитан на оказание медицинской помощи 72 пациентам в три смены. Лечение в нем будут проходить пациенты с острой почечной недостаточностью, артериальной гипертензией, сахарным диабетом.

Торжественное мероприятие, посвященное дню рождения МСЧ №9, прошло в конференц-зале медсанчасти. На него были приглашены представители Объединенного института ядерных исследований, с которым ведется долголетнее плодотворное сотрудничество, администрации города, ОЭЗ «Дубна», других предприятий и организаций наукограда.

Как отметила начальник МСЧ №9 ФМБА России Ирина Ларионова, в рамках обязательного медицинского страхования в центре будет оказываться специализированная медицинская помощь пациентам с терминальной стадией хронической почечной недостаточности в виде заместительной почечной терапии – гемодиализ, гемодиафильтрация, перитонеальный диализ.

- С клинической точки зрения организация такого центра принципиально важна на базе именно многопрофильного медицинского учреждения, поскольку это позволяет параллельно решать любые лечебные задачи, которые часто возникают у пациентов с терминальной стадией хронической болезни почек, принимать на процедуру тяжелых больных. Пациенты центра смогут наблюдаться и по другим профилям, поскольку больные, направленные на гемодиализ, имеют сопутствующие заболевания, и их лечение должно быть организовано комплексно. Особенно подвержены этому недугу пожилые люди, гипертоники и больные сахарным диабетом. Поэтому и потребность в гемодиализе, методе очищения крови от токсических продуктов обмена веществ, нормализации нарушений водного и электролитного балансов сегодня весьма актуальна, - отметила начальник МСЧ №9 Ирина Ларионова. - Мы сопровождаем больного на всех этапах его лечения. В распоряжении пациентов высококвалифицированные специалисты разного профиля, работающие в наших стационарных, амбулаторных отделениях и клинико-диагностическом центре. Жители города смогут получать жизненно важные процедуры диализа в современных и комфортных условиях.

Также Ирина Ивановна подчеркнула, что пациенты ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России, не имеющие возможности по состоянию здоровья самостоятельно приехать на процедуру, будут бесплатно доставляться в центр гемодиализа на машине скорой помощи, а по окончании процедуры отвозиться домой. Кроме того, отделение оснащено всем необходимым для проведения перитонеального диализа, в том числе в домашних условиях.

Немаловажно и то, что в поликлинике для взрослых МСЧ №9 организован прием врача-нефролога, так что записаться на прием к специалисту дубненцы и жители соседних городов могут уже сегодня.

Динамичное развитие медсанчасти отмечали все выступающие. Заместитель генерального директора - исполнительный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Роман Хомяков подчеркнул, что эффективных результатов удалось достичь благодаря самоотдаче и слаженной работе всего коллектива, организаторскому таланту и профессионализму начальника МСЧ №9 Ирины Ларионовой, поддержке ФМБА России, Объединенного института ядерных исследований и города.

С днем основания МСЧ №9 коллектив поздравили заместитель главы г.о. Дубна Максим Тихомиров, помощник директора ОИЯИ, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Григорий Ширков, благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей Павел Мурзич и другие гости.

В этот день за успехи в профессиональной деятельности и высокие показатели в работе были награждены 30 сотрудников медсанчасти. Гости пришли на день рождения МСЧ не с пустыми руками. ОЭЗ «Дубна», например, передала медучреждению инновационную продукцию резидентов биомедицинского кластера компаний «Биофармлаб» и «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ». От МЛТ медсанчасти вручен сертификат на безвозмездную установку в лаборатории цитологии автомата окраски биологических микропрепаратов для диагностики, а компания «ВестМедГрупп» установит оборудование для подачи медицинского кислорода в реанимации.

Подготовила Людмила Петрова

Фото МСЧ №9