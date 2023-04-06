Считанные недели остаются до открытия нового общежития для сотрудников ГосМКБ. Речь о двухэтажном здании на улице Молодежной, расположенном рядом со стадионом «Наука». Общежитие станет уже третьим по счету, а жить в нем будут иногородние работники предприятия, причем предусмотрена возможность заселения в него (при необходимости, конечно) в том числе семейных пар. - Задача, которую нам поставил генеральный директор предприятия Сергей Анатольевич Богатиков, - обеспечить в общежитии условия, не хуже тех, что созданы в нашем новом общежитии на улице Программистов, - отмечает заместитель гендиректора-главный инженер ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка (предприятие является членом Союза машиностроителей России и входит в Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Анатолий Петрович Утриванов. - И мы эту задачу постараемся выполнить. Ремонт во всех жилых помещениях общежития, по словам Анатолия Петровича, закончен. Осталось завершить небольшие работы в цокольном этаже, который также будет активно функционировать для нужд проживающих в нем работников. В частности, на «нулевом» этаже предусмотрены места для установки стиральных машин, если кто-то не захочет устанавливать в своем номере, будет оборудована просторная комната отдыха с общим телевизором, обеденная зона, где можно приготовить еду, выпить с коллегами чашечку кофе или просто пообщаться в непринужденной обстановке. Заложены пока в цоколе и универсальные помещения, которые будут оборудованы в процессе заселения жильцов и в соответствии с их потребностями. С учетом того, что рядом с общежитием расположен ряд спортивных объектов, не исключено, что эти помещения будут как-то связаны с хранением (либо даже прокатом) спортивного инвентаря. Что касается жилых этажей, а их два, то в них полностью завершен ремонт. Чистые, достаточно просторные номера с отдельными кухнями и санузлами, ничем не отличаются от компактных благоустроенных квартир. Все комнаты будут обставлены мебелью по аналогии с общежитием, что на улице Программистов. Дизайн-проекты квартир уже готовы, компания-поставщик приступила к изготовлению мебели. В номерах будет все необходимое - шкафы, кровати, столы, стулья, кухонные гарнитуры, варочные панели и сантехника. Стиральные машины в квартирах жильцы могут устанавливать по собственному желанию. В общежитие проведен интернет, установлено видеонаблюдение, с открытием объекта в нем будут круглосуточно находиться дежурные, помещения на входе для этого уже оборудованы. Останутся, правда, некоторые работы и на летний сезон. В частности, работы по облицовке фасада (его сделают из вентилируемых панелей), ремонту кровли (хоть и не течет, но для надежности она будет заменена на новую) и благоустройству. Открытие же общежития состоится гораздо раньше, как только будет завезена мебель и завершен небольшой оставшийся ремонт в технических помещениях цокольного этажа. Анна Владимирова Фото автора