Губернатор Подмосковья А.Ю. Воробьев доложил Президенту об итогах работы за 2022 год. В частности, он отметил, что в области большое внимание уделяется экономике, безопасности, оперативно решаются задачи, которые ставят жители.

- Большой фокус на импортозамещение. У нас 130 проектов, 24 реализовали в прошлом году, в этом году - 57, - подчеркнул губернатор. - Чтобы наш регион был все так же привлекателен для бизнеса, запускаем новые программы поддержки.

У компаний большой спрос на кадры, поэтому развиваем среднее образование - колледжи. Например, сразу заключаем договоры с предприятиями, чтобы ребята после учебы быстро нашли работу.

В системе здравоохранения самое чувствительное - первичное звено, те врачи, к которым люди приходят в поликлинику. В этом году планируем сделать упор на детских врачей. Чтобы привлечь их в Подмосковье, мы ввели меры поддержки и запустили программы: «Земский доктор», «Приведи друга», социальная ипотека и так далее.

Продолжаем решать проблемы дольщиков. С 2020 году у нас заметные результаты - было 115 тысяч человек, сейчас осталось 17 800. Для нас эта задача приоритетная, поэтому вместе с Правительством мы продолжаем ее решать.

Экология. Мы закрыли 39 полигонов в Подмосковье, сейчас активно работаем над их рекультивацией. Нескромно будет сказано, но наш регион - лидер в этой области. 17 полигонов уже рекультивировали по федеральной программе. Сейчас это экологически чистые территории, которые не приносят вреда окружающей среде. В ближайшие 2 года мы закончим рекультивацию самых сложных полигонов - это Серпухов и Волоколамск.

Еще одно направление, где мы тоже лидируем - социальная газификация. У нас уже 310 тысяч человек стали участниками льготного подключения газа. В прошлом году мы эту программу также завершили.

В Дубне, как отметил глава города С.А. Куликов, проекты большинства резидентов особой экономической зоны направлены на импортозамещение. Рекультивация обоих полигонов завершена в 2020 году. Фондом развития территорий принято решение о выплате денежных компенсаций за неисполненные договоры участникам долевого строительства дома №4 в комплексе «Ривер Клаб». Рассматривается такая же возможность для дольщиков «Европейского квартала». Что касается президентского проекта «Социальная газификация», на сегодняшний день заключено 176 договоров с жителями, построено 126 вводов, осуществлён 31 пуск газа.