В школе №9 отряд юных инспекторов дорожного движения провел проверку наличия световозвращающих элементов, ребята также понаблюдали, как и где переходят дорогу учащиеся младших классов.

На этот раз отряд ЮИД при поддержке сотрудников Госавтоинспекции провели рейд по проверке наличия световозвращающих элементов на одежде и школьных ранцах детей. Проверка показала, что большинство младшеклассников начальной школы обеспечены «светлячками», которые помогают им быть заметнее на дороге.

Тем, у кого световозвращателей не оказалось, юные инспекторы подарили их вместе с листовками по правилам применения.

Члены отряда ЮИД активно участвовали в проверке наличия у детей световозвращателей и провели серьезную разъяснительную работу с родителями школьников, не имеющих на одежде и рюкзаках световозвращающих элементов. Как отметили участники акции, это одна из форм профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Вместе с тем это хорошая возможность повысить ответственность родителей за безопасность своих детей.