СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Быть заметнее на дороге Печать
06.04.2023 03:24

В школе №9 отряд юных инспекторов дорожного движения провел проверку наличия световозвращающих элементов, ребята также понаблюдали, как и где переходят дорогу учащиеся младших классов.

На этот раз отряд ЮИД при поддержке сотрудников Госавтоинспекции провели рейд по проверке наличия световозвращающих элементов на одежде и школьных ранцах детей. Проверка показала, что большинство младшеклассников начальной школы обеспечены «светлячками», которые помогают им быть заметнее на дороге.

Тем, у кого световозвращателей не оказалось, юные инспекторы подарили их вместе с листовками по правилам применения.

Члены отряда ЮИД активно участвовали в проверке наличия у детей световозвращателей и провели серьезную разъяснительную работу с родителями школьников, не имеющих на одежде и рюкзаках световозвращающих элементов. Как отметили участники акции, это одна из форм профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Вместе с тем это хорошая возможность повысить ответственность родителей за безопасность своих детей.
  		 
< Апреля 2023 >
П В С Ч П С В
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)