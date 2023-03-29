Интересная новость пришла в редакцию газеты буквально на днях. Школьник из Москвы, изучая историю своей семьи, узнал в герое романа дубненского писателя Виктора Лихачева - одного из основателей нашей газеты, своего прапрадедушку. Об этом третьеклассник из московской школы №1352 Андрей Лукьянчиков рассказал на XVI открытой городской конференции проектно-исследовательских работ по краеведению и истории Отечества «Россия - мое Отечество 2023». Как поделился отец школьника Дмитрий Лукьянчиков, его сын вместе со своим преподавателем Людмилой Пестряковой подготовил исследовательский проект «Суперсилы по наследству. Как я узнал о своем прапрадедушке?», рассказывающий о судьбе жителя Орловской области Ивана Миронова. В своей работе ученик рассказывает, что суперсилы - это не укус паука и не сыворотка с радиоактивными ингредиентами, а история собственной семьи. А супергероями могут быть самые обычные люди, даже родные и близкие. Стоит лишь побольше о них узнать. В работе школьник использовал старинные фотографии из семейного архива, искал метрики и документы на сайтах «Память народа» и Российского исторического общества, а также интервьюировал родственников. Родственники вспомнили один из случаев: в середине 90-х к деду Ивану, который жил в деревне «Пробуждение» в Орловской области, приходил странник. Странник путешествовал пешком по России. Познакомился с Иваном и остался у него ночевать. Странник все расспрашивал об орловском святом Георгии Косове, который жил в соседнем селе Спас-Чекряк. Дед Иван в детстве дружил и учился с его сыном и один из немногих знал, где располагалась заброшенная тогда могила святого. Странник говорил, что обязательно напишет книгу. Но Иван Миронов его имя не запомнил. Андрей вместе с родителями предположил, что текст книги или статьи мог быть написан неизвестным путешественником. По ключевым словам стали искать текст в интернете и нашли книгу «Кто услышит коноплянку?», которую написал дубненский журналист и писатель Виктор Лихачев. Роман был переиздан в 2022 году и входит в рейтинг лучших книг жанра «Православная художественная литература» по версии книжного интернет-магазина «Лабиринт». Прапрадедушка московского школьника упоминается в книге и появляется в 26-й главе. Писатель даже не стал менять имя - персонаж Иван Миронов помогает главному герою романа в одном деле и меняет поворот сюжета. Исследовательский проект Андрея Лукьянчикова стал призером и занял второе место в номинации «Любовь к Родине начинается с семьи». XVI открытая городская конференции проектно-исследовательских работ по краеведению и истории Отечества «Россия - мое Отечество 2023», организованная Городским методическим центром Департамента образования и науки города Москвы совместно с Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением города Москвы «Школа №1520 имени Капцовых», прошла 23 и 24 марта. В этом году к защите допущено 252 работы, ребята приехали из 22 городов и регионов России и 99 образовательных организаций Москвы. Мы поздравляем Андрея Лукьянчикова с успешным выступлением на конференции и благодарим за повод, который он дал нам, чтобы вспомнить писателя, журналиста, душевного и человечного Виктора Васильевича Лихачева. Вспомнить добрым словом и сказать спасибо за его творчество, которое продолжает жить и дает начало таким вот интересным историям, соединяя далекое прошлое с настоящим. Анна Сухая Фото предоставлены семьей Лукьянчиковых