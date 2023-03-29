Сезонная уборка общественных территорий - то, на чём сегодня акцентировал внимание губернатор Андрей Юрьевич Воробьёв в ходе заседания областного правительства.

Глава Дубны Сергей Куликов отметил, что предстоит провести большой объём работ. Это приведение в порядок парков и дворов, дорог и тротуаров: уборка мусора, ремонт и покраска скамеек и детских площадок, автобусных остановок, а также кронирование деревьев. Много задач и по ямочному ремонту. Дорожное покрытие сильно пострадало из-за многочисленных перепадов температуры зимой. Также усилена работа по борьбе с подтоплениями. В особо сложных местах будут спроектированы дополнительные элементы для водоотведения в ливневую канализацию либо в дренажные колодцы.

Еще одна важная тема, по словам С.А. Куликова, - паводок. «Два раза в день мне докладывают информацию по сбросу воды через плотину и об уровне Волги, постоянно на связи представители МЧС. Сейчас ситуация стабильная», - подытожил глава.