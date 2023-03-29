1 апреля в Подмосковье стартует месяц чистоты и благоустройства.

К этому времени разработают и утвердят маршруты движения для почти 4,5 тыс. единиц спецтехники и около 19 тыс. работников. Всё заведут в систему контроля и планирования работ - СКПДИ.

В рамках подготовки к летнему сезону приведут в порядок: