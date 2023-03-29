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29.03.2023 10:20
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1 апреля в Подмосковье стартует месяц чистоты и благоустройства.
К этому времени разработают и утвердят маршруты движения для почти 4,5 тыс. единиц спецтехники и около 19 тыс. работников. Всё заведут в систему контроля и планирования работ - СКПДИ.
В рамках подготовки к летнему сезону приведут в порядок:
- более 2,5 тыс. общественных территорий. Обновят тротуары, подъезды, фасады, скамейки, произведут опиловку деревьев, спил сухостоя, устранят подтопления;
- свыше 18 тыс. детских площадок. Среди основных работ - ремонт качелей, покрытий, замена песка в песочницах, очистка прилегающей территории от мусора;
- 184 подмосковных парка. Там обновят входные группы, парковки, детские площадки, очистят водную гладь и береговую полосу, организуют более 1 тыс. мест нестационарной торговли;
- почти 3,4 тыс. клумб, цветников, а также 239 фонтанов;
- до конца мая парки Подмосковья обработают от клещей.