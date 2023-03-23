Заместитель главы администрации городского округа Дубна по вопросам безопасности Владимир Потапенко рассказал о подготовке к весеннему паводку.

Подготовка к половодью

В этом году по прогнозам ожидается более раннее, более продолжительное и более обильное половодье. Может повториться ситуация десятилетней давности: в апреле 2013 года в наукограде оказались подтопленными левобережная площадка особой экономической зоны, Дворец спорта «Радуга», частные жилые дома на улицах Спортивной, Урицкого, Ленина, Октябрьской, в Ратмино, Юркино и Козлаках. Ушли под воду несколько сотен дачных домов в СНТ «Заря-1», «Заря-2», «Мичуринец».

При подобном сценарии под угрозой окажется транспортное сообщение, поскольку тоннель в Дубне закрыт на ремонт, а единственная сквозная артерия между городскими районами - дорога при съезде с моста на более низкий, левый берег - может покрыться водой. Если выйдет из берегов Южная канава, нужно будет создавать искусственные преграды с помощью мешков с песком и вводить одностороннее движение.

Владимир Потапенко сообщил, что сброс воды с верхнего бьефа (Иваньковского водохранилища) через плотину Волжского района гидросооружений (ВРГС) - филиала ФГУП «Канал имени Москвы» - уже увеличен с 1400-1600 кубометров в секунду до 2000.

- Вместе с начальником Дубненского пожарно-спасательного гарнизона Олегом Лесковским будем обращаться в МЧС Московской области, чтобы принудительно увеличить сброс воды на Угличском и Рыбинском водохранилищах ниже по течению Волги. В 2022 году удалось получить нужный результат. И сейчас делаем всё возможное, чтобы защитить жителей от последствий паводка, - сказал заместитель главы городской администрации. Он подчеркнул, что все городские службы находятся в постоянной готовности.

Соцсети под контролем

Сотрудники правоохранительных органов внимательно следят за контентом в социальных сетях и на городских сайтах. Как сообщил Владимир Потапенко, если в чатах и сообществах Дубны с фейковых аккаунтов появляются призывы к массовым беспорядкам и посты экстремистской направленности, то на такую информацию оперативно реагируют.

Телефонные угрозы

Вызывает тревогу растущее количество ложных сообщений о взрывных устройствах в учебных заведениях. Владимир Анатольевич посоветовал не поддаваться панике.

- При экстренной ситуации для привлечения внимания используется звуковая сирена. Мы регулярно проверяем наши средства оповещения и заранее публикуем объявления о дате и времени «учебной тревоги». Но если есть сомнения - наберите единый экстренный номер 112, оператор предоставит всю информацию, - сказал замглавы.

Он привел такую статистику: примерно третья часть телефонных звонков о «минировании» поступает от подростков. Кто-то хочет таким образом увильнуть от контрольной, кто-то - просто балуется. Как правило, школьников-хулиганов полиция «вычисляет» довольно быстро и привлекает к ответственности родителей.

Все образовательные и дошкольные учреждения Дубны находятся под круглосуточной охраной профессиональных ЧОПов, во всех учебных заведениях имеется система видеонаблюдения. У заведующих детскими садами, директоров школ и педагогов есть четкий алгоритм действий.

Владимир Потапенко призвал учителей и воспитателей строго следовать инструкции, а родителей - не нагнетать обстановку, не паниковать, если поступило сообщение об эвакуации, а просто забрать своего ребенка по указанному адресу.

Подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА