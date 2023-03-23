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Здоровый коллектив – залог успеха Печать
23.03.2023 06:44

Продолжается диспансерное обследование сотрудников ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка (предприятие входит в Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» и является членом Союза машиностроителей России).

Мобильная бригада медиков Дубненской горбольницы приезжает на градообразующее предприятие регулярно. Каждый раз осмотр проходят несколько десятков человек. В прошлую среду, например, диспансерное обследование прошли более тридцати сотрудников.

 

Как отметили в горбольнице, на первом этапе диспансеризация включает анализ крови, электрокардиограмму, сбор антропометрических данных (рост и вес для определения индекса массы тела), измерение артериального и внутриглазного давления, а также флюорографию. Кроме того, для женщин предусмотрена маммография и осмотр гинеколога.

По итогам обследования свое заключение дает терапевт. При необходимости на втором этапе назначается углубленная диагностика и консультация у профильного врача.

Коллективную заявку на проведение диспансерного или профилактического осмотра на предприятии, в учреждении, организации следует направлять на электронную почту: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . И не забывайте, напоминают доктора, здоровый коллектив - залог успеха вашего предприятия!

Подготовила Анна Владимирова

Фото Марии Соколовой
  		 
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