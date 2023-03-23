На прошлой неделе в детской поликлинике, что на ул. Вавилова в институтской части города, случилось ЧП. В одном из кабинетов произошло обрушение потолка, сообщили в дубненской горбольнице. Произошло это 16 марта. Кабинет уже и до этого не функционировал в связи с частичным повреждением потолочного покрытия. Пострадавших, как сообщается, нет.

В связи с состоянием здания поликлиники прием пациентов с 20 марта прекращен. Узкие специалисты: кардиолог, дерматолог, эндокринолог, фтизиатр и врач УЗИ-диагностики ведут прием в других подразделениях ДГБ - в детской поликлинике на ул. Энтузиастов и в детской поликлинике на ул. Карла Маркса.

Актуальное расписание можно найти в соцсетях горбольницы либо узнать, позвонив по телефону горячей линии главного врача

8 (498) 602-03-59, доб. 18022 либо по номеру 122.

Не мешало бы, чтобы Администрация города, прокуратура Дубны и руководство горбольницы разъяснили жителям, по чьей халатности произошло ЧП, причем не где-то в захолустной деревне в фельдшерском пункте, а в детской поликлинике наукограда. Глава города С.А. Куликов, правда, заверил в соцсетях своих читателей, что «держит ситуацию на личном контроле». Так что надеемся в ближайшие дни получить официальную информацию о том, из-за безответственности какого должностного лица (лиц) произошло обрушение потолочных конструкций и какие меры приняты в отношении руководителей.

Анна Сухая

Фото ДГБ и из интернета