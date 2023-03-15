История создания детских колясок в Дубне в этом году отметит 70 лет

В 1953 году на заводе № 256, будущем Дубненском машиностроительном заводе (ДМЗ), начался выпуск первых детских колясок в Советском Союзе. С одной из таких колясок, произведенных в Дубне, на фото стоит Юрий Алексеевич Гагарин.

«Такую памятную дату в истории нашего города нужно не просто отметить, а сделать её знаковой», - так решила группа жителей левого берега и выступила с инициативой создания и установки памятника детской коляске. Это будет дань памяти создателям детских колясок, прославившим наш город.

Старшее поколение помнит названия детских колясок, которые производили тогда на ДМЗ: «Яна», «Бэмби», «Марина», «Наташа», «Дубняночка» и др. Все эти детские коляски пользовались тогда бешеной популярностью в народе. Такой интересный факт: в восьмидесятые годы прошлого века грузовую машину с колясками из Дубны не успевали разгружать в московском «Детском мире», потому что все коляски желающие их приобрести «разметали» прямо с машины.

Предполагается, что памятник детской коляске будет установлен на одной из главных улиц левобережья - на улице Центральной. По задумке авторов памятника, он должен быть контакным: чтобы ребенок смог сесть в саму коляску, а взрослые подержаться за ручку, которая со временем стала бы блестящей. Рядом с памятником будет установлена информационная табличка с историей создания детских колясок в Дубне и Советском Союзе.

В ближайшее время инициативная группа подаст своё предложение о месте установки такого памятника архитекторам и проектировщикам концепции благоустройства улицы Центральной. Инициаторы проекта установки надеются, что памятник станет одной из достопримечательностей города, подчеркнет его историческую своеобразность и будет одним из посещаемых мест жителями и гостями.

Анна СУХАЯ