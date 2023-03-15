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Встреча знатоков Печать
15.03.2023 20:43

В минувшие выходные в ДК «Октябрь» состоялся первый турнир по интеллектуальным играм на Кубок АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я.Березняка» среди подразделений предприятия (входит в КТРВ и является членом Союза машиностроителей России). Идея его проведения принадлежит Совету молодых специалистов предприятия.

Блеснуть своей эрудицией и побороться за переходящий кубок пришло девять команд. Некоторые подразделения и вовсе выставили по две команды!

 

Более трех часов знатоки искали ответы на весьма каверзные вопросы, подготовленные командой организаторов - сборной «Радуги» по интеллектуальным играм. Время, правда, пролетело незаметно. «Мозг кипел и плавился», как говорили сами участники, эмоции и бурные обсуждения переполняли, и каждой команде хотелось буквально выхватить у соперников победу и заветный кубок.

В напряженной борьбе через отборочные этапы  «Интеллектуальное троеборье», «Призма» (адаптированная версия «Своей игры») и, конечно, «Что? Где? Когда?» в финал вырвались три команды. И уже в финальной игре «Брейн-ринг», где важно не только правильно ответить на вопрос, но и сделать это быстрее всех, определился сильнейший.

Победный (переходящий) кубок на этот раз завоевала сборная КО-1, Управления и службы режима с весьма оригинальным названием «Маши и Медведи».

Второго места удостоена не менее интеллектуальная и эрудированная команда СГИ, ПЗ и профкома с еще более оригинальным названием «Лом и циркуль».

А замыкает тройку лидеров сборная «Как фишка ляжет», в которую вошли представители ОК-4, ЦИТиДОУ, КО-11, ЛИДБ.

Организаторы интеллектуальных состязаний благодарят всех участников, администрацию ДК «Октябрь» за предоставленную площадку для игры, а также руководство ГосМКБ «Радуга» и профком за возможность разнообразить досуг работников предприятия.

Андрей КАЧИН

Фото участников игры
  		 
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