21 марта 2023 года исполняется 15 лет, как нет с нами Леонида Никифоровича Якутина. Но жива память в сердцах людей, стихи его актуальны и в наши дни, так как гражданская позиция и человеческие ценности, которые были дороги поэту, важны для нас.

«В каждой строчке моей - Россия, с болью, радостью и тоской»…

Леонид Никифорович - дипломант газеты «Советская Россия», его песня «Не сдавайте Россию!» звучала на Мамаевом кургане в честь 60-летия Великой Победы. Отклики на его стихи приходят в газету не только из России, но даже из далёкой Бразилии.

Мы, земляки поэта, знаем его ещё и как врача СЭС, спортсмена и тренера, воспитавшего знаменитых бегунов.

Светлая память о Леониде Никифоровиче Якутине хранится в наших сердцах.

Т.Г. ТРЕТЬЯКОВА, представитель общественной организации «Женщины Подмосковья», ветераны г. Дубны