Как сообщил глава города С.А. Куликов, ямочный ремонт в этом году начали раньше обычных сроков: не в феврале, а в январе. Проводят его локально: заделывают выбоины, трещины, углубления, которые образовались в связи с частым перепадом температур и активным трафиком.

В разных районах Дубны ликвидировали более 160 ям, суммарно – на площади 116 кв. метров. Параллельно продолжается обследование дорог и тротуаров, оцифровка крупных ям. Когда в преддверии летнего сезона начнут работу асфальтобетонные заводы, к ремонту дорожного полотна будет привлекаться не только муниципальная организация, но и подрядчики.

Среди техники, которую использует МБУ ЖКУ, имеется рециклер – установка для вторичной переработки снятого асфальта. В планах приобретение дополнительного оборудования для реставрации поврежденных участков городских дорог.