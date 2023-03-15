СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Приступили к ремонту дорог Печать
15.03.2023 20:42

Как сообщил глава города С.А. Куликов, ямочный ремонт в этом году начали раньше обычных сроков: не в феврале, а в январе. Проводят его локально: заделывают выбоины, трещины, углубления, которые образовались в связи с частым перепадом температур и активным трафиком.

В разных районах Дубны ликвидировали более 160 ям, суммарно – на площади 116 кв. метров. Параллельно продолжается обследование дорог и тротуаров, оцифровка крупных ям. Когда в преддверии летнего сезона начнут работу асфальтобетонные заводы, к ремонту дорожного полотна будет привлекаться не только муниципальная организация, но и подрядчики.

Среди техники, которую использует МБУ ЖКУ, имеется рециклер – установка для вторичной переработки снятого асфальта. В планах приобретение дополнительного оборудования для реставрации поврежденных участков городских дорог.
  		 
< Марта 2023 >
П В С Ч П С В
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)