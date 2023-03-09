Поздравляем!

Премии Правительства Московской области «Подмосковная медицинская сестра» удостоена палатная медсестра акушерского отделения Дубненской горбольницы Юлия Вячеславовна Степанова.

Это новая для нашего региона премия, как и премии «Подмосковный врач» и «Подмосковный фельдшер». Конкурсные испытания для медицинских работников включали теоретические и практические задания. Итоговое решение вынесла конкурсная комиссия. С таким решением комиссии согласятся сотни дубненских женщин, которым довелось на себе ощутить и профессионализм Юлии Степановой, и чуткость, и неравнодушие к пациентам.

Поздравляем Юлию Вячеславовну с высоким признанием ее профессионализма и желаем новых успехов в работе и новых достижений!