Накануне праздника 8 Марта глава Дубны С.А. Куликов встретился с коллективом Окружного управления социального развития №24 Министерства социального развития Московской области, работающего в нашем городе. Повод встретиться с коллективом (по большей части женским) выпал что ни на есть приятный: удалось поздравить прекрасных сотрудниц с наступающим праздником весны, а также вручить несколько наград.

Так, лучшим работникам были вручены почетные грамоты и благодарности за достижения в профессиональной деятельности и многолетний добросовестный труд. Также почетной грамотой главы отмечен весь коллектив Окружного управления, а руководитель Татьяна Анатольевна Тарасова – специальной наградой «Благодарю».

С.А. Куликов рассказал об основных событиях и проектах, которые сегодня реализуются в Дубне, как, например, программа социальной газификации, проекты благоустройства, о перспективах жилищного строительства, предстоящем капитальном ремонте двух старейших школ и реконструкции школьных стадионов.

Одна из основных тем, которая волнует жителей, – совершенствование системы здравоохранения. Пожалуй, главное на сегодня: открытие после ремонта дубненского роддома, а также открытие сосудистого центра на базе МСЧ-9 (запланировано на 31 марта), который будет обслуживать как дубненцев, так и пациентов из соседних городов и регионов.

В ходе встречи было также отмечено, что Дубна входит в ТОП-5 муниципалитетов Подмосковья по качеству воздуха. В городе завершились работы по рекультивации полигонов на ЛБ и ПБ, так что через несколько лет на этих участках будет проведено благоустройство.

По материалам пресс-службы Администрации подготовила Людмила Петрова