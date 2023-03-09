В весенний праздничный женский день 8 Марта поздравляем Наталью Александровну Коробченко, специалиста социальной сферы, наставника, замечательного творческого человека! Наталья Александровна окончила факультет социально-культурной деятельности Московского государственного университета культуры и искусств, проработала в сфере культуры более 20 лет... И вот уже четвёртый год работает специалистом по реабилитационной работе в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации в г. Дубне. Наталья Александровна ведёт занятия в рамках проекта губернатора Московской области «Активное долголетие в Подмосковье» на базе центра с 2019 года. Кабинет, в котором проводятся занятия, по её инициативе был переименован в «Art-гостиную». Занятия под руководством Натальи Александровны востребованы и многочисленны. Занятия по изобразительному искусству - это не обучение по системе классической академической школы рисования. Именно поэтому занятия имеют название «Техники рисования, доступные для всех» - такие техники рисования, которыми могут воспользоваться все, даже те, кто никогда не увлекался рисованием. Характерным является то, что занятия проводятся в виде мастер-класса», т.е. одно занятие равно одной выполненной работе. И такая форма занятий выбрана Натальей Александровной неслучайно, т.к. любой желающий Клуба «Активное долголетие» может присоединиться к группе в любой момент и с чистого листа начать творить. Результат налицо: даже у новичков - законченный рисунок карандашом либо гуашью, или акварельными красками. Надо отметить, что в период пандемии Наталья Александровна проводила занятия для участников проекта дистанционно в виде мастер-классов, что являлось немаловажным для многих во время продолжительной изоляции. Н.А. Коробченко также проводит занятия «Memory. Тренировка памяти», которые созданы по её инициативе. До недавних пор ни у одного Клуба «Активное долголетие» по всему Подмосковью, кроме нашего, не было таких занятий. Такие занятия - некий симбиоз, основанный на опыте и знаниях Натальи Александровны, из различных видов и методов психологии, кинезиологии, нейрогимнастики и т.д. Результатам работы Н.А. Коробченко можно дать следующую характеристику - её подопечные не просто живут, а живут полноценной, интересной и увлекательной жизнью, следуя девизам, составляющим суть работы Натальи Александровны: «Каждый может рисовать!» (рисует); «Поделись знаниями и опытом» (занимайся творчеством); «Найди форму преподнести людям так, чтобы было понятно и доступно» (научи); «Практикуй позитивное мышление» (настрой). И ведь эти девизы Натальи Александровны вошли в жизнь многих участников проекта «Активное долголетие» как нечто необходимое и важное. Поэтому рисуют, даря рисунки, открытки своим родным и близким; вяжут носки, варежки, маскировочные сетки из подручных материалов, которые передают для отправки на фронт для защитников Отечества, участвующих в СВО. Цель же у всех одна - по капельке от каждого для приближения Победы! Все занятия, проводимые Н.А. Коробченко, напрямую зависят формой и наполнением от неё самой - профессионала своего дела, сильного и целеустремлённого, одарённого, разносторонне развитого, а главное, неравнодушного человека, результатами деятельности которого являются душевный отклик и позитивный настрой участников проекта «Активное долголетие». Желаем Наталье Александровне здоровья, счастья, любить и быть любимой, уважаемой, почитаемой, оставаться такой, какой она является, с теми чувством юмора и строгостью, когда надо, ну и, конечно же, благополучия и успехов в её благородном, интересном, увлекательном, но таком трудном деле, личностного и профессионального роста! И хочется закончить «поздравительную оду» строками из стихотворения участников одной из групп Клуба «Активное долголетие»: «Мы Наташу уважаем, За терпенье обожаем, Благодарны ей сполна И признательны всегда!» Н.Ю. Попова от имени участников группы «новичков» проекта «Активное долголетие»