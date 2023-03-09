Дорогие наши женщины!

От имени мужчин Дубны поздравляю вас с замечательным, удивительным весенним праздником!

8 Марта – тот самый день, когда слова любви и признательности бабушкам и мамам, женам, дочерям, сестрам, коллегам звучат в каждой семье, в каждом коллективе. Красота, душевная теплота, житейская мудрость и внутренняя сила российских женщин достойны восхищения. Вы не только создаете домашний уют и воспитываете детей, но и достигаете высот в своей профессии, занимаетесь общественной деятельностью, вдохновляете нас, мужчин, и поддерживаете во всех делах и начинаниях.

Особая благодарность матерям и женам военнослужащих, которые сегодня защищают суверенитет и безопасность нашего государства. От всей души хочу пожелать вам, милые дамы, чтобы все, кого вы любите, о ком заботитесь, кем дорожите, были здоровы и благополучны. Пусть в вашей жизни будет много цветов, улыбок, радости и счастья!

С.А. Куликов, глава г.о. Дубна