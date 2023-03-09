Милые наши женщины!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!

Во все времена женщина была и остается символом жизни, источником красоты и вдохновения. Умные, талантливые, нежные, вы смело беретесь за любое, даже самое сложное дело, разделяете с нами, мужчинами, ответственность за будущее родной страны, за семью и детей. Примите искренние слова благодарности и восхищения!

Желаю вам всегда оставаться такими же яркими и неповторимыми! Пусть ваши глаза всегда лучатся только радостным и теплым светом, и в них никогда не закрадывается грусть! Здоровья, любви и счастья вам и вашим близким!

А.В. ТАМОНОВ, председатель Совета депутатов г.о. Дубна