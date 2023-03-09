С 8 Марта! Уважаемая Анна Владимировна! Поздравляем вас и весь женский коллектив редакции газеты «Встреча» и редакционного совета с Международным женским днём 8 Марта! Всем вам желаем женского счастья, здоровья крепкого, бодрости духа, мирного неба, спокойствия, радости, любить и быть любимыми! Успехов вам в творчестве! Удачных неповторимых встреч с потенциальными героями статей, публикаций в вашей замечательной газете «Встреча»! «Встрече» - зелёного света на долгие-долгие годы и попутного ветра! Участники Клуба «Активное долголетие»

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