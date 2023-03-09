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С 8 Марта! Печать
09.03.2023 05:06

Уважаемая Анна Владимировна!

Поздравляем вас и весь женский коллектив редакции газеты «Встреча» и редакционного совета с Международным женским днём 8 Марта!

Всем вам желаем женского счастья, здоровья крепкого, бодрости духа, мирного неба, спокойствия, радости, любить и быть любимыми! Успехов вам в творчестве! Удачных неповторимых встреч с потенциальными героями статей, публикаций в вашей замечательной газете «Встреча»!

«Встрече» - зелёного света на долгие-долгие годы и попутного ветра!

Участники Клуба «Активное долголетие»
  		 
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