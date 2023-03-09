|
09.03.2023 05:06
|
Уважаемая Анна Владимировна!
Поздравляем вас и весь женский коллектив редакции газеты «Встреча» и редакционного совета с Международным женским днём 8 Марта!
Всем вам желаем женского счастья, здоровья крепкого, бодрости духа, мирного неба, спокойствия, радости, любить и быть любимыми! Успехов вам в творчестве! Удачных неповторимых встреч с потенциальными героями статей, публикаций в вашей замечательной газете «Встреча»!
«Встрече» - зелёного света на долгие-долгие годы и попутного ветра!
Участники Клуба «Активное долголетие»