Команда Главного управления содержания территорий Подмосковья продолжает выездные мероприятия с целью мониторинга чистоты дворовых и общественных пространств. Они проверяют работу дворников и спецтехники во дворах и на общественных пространствах, фиксируют нарушения с помощью мобильного приложения.

Состояние территории оценивают по нескольким показателям, среди них - количество полных циклов уборки от снега и обработки противогололедными материалами, а также число обращений с жалобами от жителей округа. Принимаются во внимание оперативность исправления нарушений, выявленных сотрудниками ГУСТ, и отработка заданий по уборке в мобильном приложении.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на днях заместитель руководителя ГУСТ Александр Боровков посетил городской округ Дубна и проверил качество работы местных коммунальных организаций. «Совместно с коллегами прошлись по улицам Тверской, Карла Маркса, Вернова, Понтекорво и Мичурина. На всех пространствах однотипные замечания: не убраны снег и наледь, не осуществляются своевременный вывоз снега и противогололедная обработка. Коммунальным предприятиям наукограда дана неделя на исправление всех ошибок - далее территории будут проверены не только инспекторами ГУСТ, но и камерами с автоматической фиксацией дефектов содержания территорий», - отметил заместитель руководителя Главного управления содержания территорий Александр Боровков.

Заместитель главного инспектора Подмосковья также добавил, что после установленного срока исправления ошибок «умные» автомобили ГУСТ проинспектируют Дубну, и в случае повторного ненормативного содержания пространств будут сформированы штрафы.

Куда жаловаться на уборку снега

Если снег плохо убирают во дворе вашего дома, то можно обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ - контактную информацию можно узнать на квитанции за услуги ЖКХ или на информационной доске у подъезда. Обратиться с жалобой можно также в администрацию муниципалитета.

О фактах плохой уборки снега и наледи можно сообщить в Главное управление содержания территорий Московской области по телефону +7 (498) 602-84-61 или через портал «Добродел».

По вопросу очистки крыш домов от снега, наледи и сосулек можно позвонить на круглосуточную горячую линию Государственной жилищной инспекции Московской области по телефону +7 (498) 602-83-32.

На несвоевременную уборку снега на дорогах можно пожаловаться в министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, позвонив по номеру +7 (495) 228-19-19.

Подготовила Людмила ПЕТРОВА

Фото пресс-службы Правительства Московской области и Администрации Дубны