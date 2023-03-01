Лауреатом Всероссийского конкурса «Инженер года-2022» стала заместитель начальника ЦИТ и ДОУ по ДОУ - начальник специализированной лаборатории множительной техники АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» Светлана Шишкина. Под ее руководством на предприятии (является членом Союза машиностроителей России и входит в Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение) удалось внедрить в производство около полутора десятков рационализаторских предложений по применению альтернативных полиграфических технологий для предприятия оборонно-промышленного комплекса.

«Инженер года» – признанная в профессиональном сообществе премия, основные задачи которой – выявление инженерной элиты и популяризация труда инженеров. Конкурс проводится при поддержке Российской академии наук, Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства транспорта РФ, Научно-технического совета Военно-промышленной комиссии Российской Федерации.

В этом году конкурс состоялся уже в двадцать третий раз! Проходил он в двух версиях: «Инженерное искусство молодых» - для молодых специалистов в возрасте до 30 лет включительно и «Профессиональные инженеры» - для участников, имеющих стаж работы на инженерных должностях не менее 5 лет.

В предварительном этапе конкурса на этот раз приняли участие более 70 тысяч инженеров из 55 регионов России. По итогам первого тура в финал вышли более тысячи кандидатов, а лауреатами конкурса стали всего 420 человек по разным номинациям.

Награждение лауреатов конкурса состоялось буквально на днях в Москве: помимо диплома лауреата и сертификата за подписью председателя конкурсного жюри академика РАН Ю.В. Гуляева победители в версии «Профессиональный инженер» получили серебряный значок «Профессиональный инженер России».

Как было отмечено на торжественном награждении, традиционно лауреаты конкурса – это инженерная элита страны, которая своими достижениями и разработками вносит огромный вклад в научно-технический прогресс и, что немаловажно, формирует интерес к инженерному труду у молодежи.

Поздравляем Светлану Шишкину и ее коллег, с которыми стала возможна реализация представленного на конкурс проекта, с высокой оценкой профессионального мастерства и желаем новых успехов в инженерном деле!