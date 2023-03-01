Торжественное открытие в Дубне фотовыставки «Женщины героев» стало значимым событием в День защитника Отечества.

Ранее портреты жен, матерей, сестер, подруг тех, кто сегодня находится в зоне СВО, экспонировались в ДК «Октябрь», городских библиотеках, в соседних муниципалитетах - Дмитрове, Запрудне, в Центральном доме Российской армии в Москве. Новой выставочной площадкой стал Парк семейного отдыха на Большой Волге.

Глава города поздравил дубненцев с Днем защитника Отечества и поблагодарил за патриотичный настрой участников и организаторов проекта, а также всех тех, кто поддержал эту замечательную инициативу: депутатов, сотрудников городской администрации и МАУ «Городские парки» и активных дубненцев.

Подготовила Людмила Петрова