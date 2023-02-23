Сердечно поздравляем всех жителей города Дубны, ветеранов и военнослужащих Вооруженных сил России с днем защитника Отечества!

Это наш всенародный праздник. Сегодня защитником является каждый, кто считает своим гражданским долгом беречь Родину, чья жизнь и работа служат общей патриотической цели - стабильности, благополучию и единству великой России.

Мы выражаем признательность ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, Вооруженных сил, рядовым и офицерам запаса и тем, кто в этот праздничный день героически несет боевую вахту, укрепляя обороноспособность страны далеко за ее пределами. В этот замечательный праздник от всей души желаем всем солдатам и офицерам, участвующим в спецоперации, победы и скорейшего возвращения в семьи.

Дорогие дубненцы, мира вам, доброго здоровья, успехов в работе и воинской службе, неиссякаемой энергии, счастья!

Н.М.ШУВИКОВА, председатель Совета ветеранов