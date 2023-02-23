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Поздравили ветеранов Печать
23.02.2023 00:00

В преддверии празднования Дня защитника Отечества начальник ОМВД России по г.о. Дубна от имени всего личного состава поздравил с праздником членов Совета ветеранов ОМВД Фатнева Сергея Николаевича и Соловьева Павла Николаевича.

Приглашённым вручили благодарственные письма и пожелали и дальше не стареть душой, оставаться здоровыми, счастливыми и одержать на своём жизненном пути ещё немало побед.

В свою очередь ветераны поблагодарили сотрудников полиции за внимание и заботу, поделились воспоминаниями о службе, а также высказали им слова напутствия.
  		 
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