В октябре 2022 года исполнилось 100 лет со дня образования ОКБ Туполева. Сегодня ПАО «Туполев» является головным предприятием дивизиона стратегической и специальной авиации Объединенной авиастроительной корпорации под управлением ГК «Ростех».

Именно «Рабочим будням «Туполей» посвящена выставка фотографий кимрского фотографа Альберта Янкевича, которая открылась в начале февраля в Муниципальной библиотеке левобережья.

А. Янкевич долгое время работал в кимрской прессе, создал своё рекламное агентство, а также активно сотрудничает с предприятием ОДК (Объединенная двигателестроительная корпорация), является корреспондентом журнала «Крылья Родины».

«Некрасивый самолёт не полетит» - Андрей Николаевич Туполев, выдающийся авиаконструктор, автор этих слов, знал, что такое мощь и красота машины, труд и характер людей, создающих и управляющих ими. Гармоничный союз человека и техники, творения ума и рук создают высоту и стремительность полёта. На фотографиях видны все составляющие этого чуда.

«Туполи» действительно прекрасны в полёте и на земле, вечером со включёнными бортовыми огнями и при ярком солнце. Их двигатели, готовые к сборке, словно спят и набираются сил. Люди на некоторых фото рядом с машинами кажутся маленькими. Но они хорошо знают своё дело, и от них, как и от самолётов, веет спокойствием и уверенностью, надёжностью.

Самолеты сняты крупным планом, на взлете и при посадке, с неожиданных ракурсов, например, из кресла пилота. Фотографии сделаны в период 2019-2022 г. на авиабазах, полигонах и авиашоу. Авторский взгляд Альберта Янкевича дает возможность поближе познакомиться с рабочими буднями «Туполей». Душу охватывают патриотизм и гордость за нашу Родину, за всех людей, которые создают эту технику и управляют ею. Гражданские и военные самолёты «Ту» у нас есть и будут, как и талантливые, ответственные, смелые конструкторы, мастера, инженеры, лётчики и художники, фотографы, способные запечатлеть эту красоту, смелость и полёт техники и человеческой мысли. Это отдельный вид искусства и мастерства.

Дубна - город ракетчиков и самолётостроителей, относится к такому искусству особенно трепетно. Кроме ГосМКБ «Радуга», в городе работает отделение ЦАГИ (Центрального аэрогидродинамического института). Совсем неподалёку от нас находится малая родина конструктора Туполева, где он провёл детские годы - село Пустомазово Корчевского уезда Тверской губернии. Наверняка зрителей у выставки будет много. Приходите и восхититесь силой духа и гения русских тружеников, красотой произведений их труда. Выставка продлится не один месяц.

Пусть Родина и россияне знают и гордятся своими тружениками, героями, их достижениями. Россия на взлёте, и с такими крыльями у неё высокое и светлое будущее.

Алла СОБОЛЕВА