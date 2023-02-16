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Успейте подать заявку! Печать
16.02.2023 00:00

В этом году в Дубне запланирован ремонт 18 подъездов по государственной программе с выделением средств из регионального и муниципального бюджетов.

Разработана специальная методика, которая включает замену оконных блоков, напольной плитки около лифтов на первых этажах, покраску стен, потолков, облицовку входных групп и лестничных пролетов. Дополнительных сборов с владельцев квартир не предусмотрено, софинансирование осуществляется за счет статьи расходов на содержание и ремонт.

Чтобы принять участие в программе и отремонтировать подъезд, необходимо подать заявку через свою управляющую компанию, все предложения будут рассмотрены.
  		 
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