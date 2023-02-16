В зимний сезон, когда возрастает заболеваемость вирусными инфекциями, нагрузка на медицинский персонал лечебных учреждений Дубненской городской больницы значительно возрастает.

К примеру, поликлинику №1 на Большой Волге ежедневно посещают 350-400 человек. Это только те пациенты, которых принимают врачи, без учета кабинетов, где проводятся обследования, физиотерапевтические процедуры и т.д. Кроме того, участковые терапевты обслуживают от 30 до 100 вызовов на дом.

Для удобства жителей во взрослых поликлиниках работают кабинеты неотложной помощи, куда можно попасть без предварительной записи.

Каждый день ведет прием старший терапевт - также без записи.

Чтобы сократить время ожидания, льготные рецепты на лекарственные препараты оформляются в отдельных кабинетах поликлиник - как на правом, так и на левом берегу.

- Уважаемые дубненцы, хочу напомнить, что при возникновении сложностей в получении государственной медицинской помощи вы можете написать в телеграм-чат «Дубна.Здоровье» (https://clck.ru/33VNN3). Укажите номер полиса и поликлинику, к которой прикреплены. Вам оперативно ответят профильные специалисты, - подчеркнул главный врач Дубненской горбольницы Алексей Осипов.