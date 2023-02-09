Четвертый год подряд команда из АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» (предприятие является членом Союза машиностроителей России) принимает участие в открытом турнире по интеллектуальным играм среди работников предприятий авиационной промышленности, проводимом акционерным обществом «Сарапульский электрогенераторный завод».

2023 год собрал на IV ежегодном турнире в г. Сарапуле Удмуртской Республики 24 команды - более 150 участников из городов: Уфа, Пермь, Казань, Арзамас, Киров, Раменское, Обнинск, Альметьевск, Екатеринбург, Омск, Тамбов, Сарапул и, конечно, Дубна.

Турнир проходил с 27 по 28 января. За эти дни участникам было необходимо пройти три интеллектуальных этапа: «Интеллектуальное пятиборье», «Гиперкуб» и «Брейн-ринг». Ответить на вопросы удавалось далеко не всем командам, и это неспроста: в подборе заданий и проведении турнира участвовал президент Ижевского клуба интеллектуальных игр Михаил Андреевич Эстрин. Насколько порой тяжело давался ответ для команды из

АО «ГосМКБ «Радуга», можно увидеть на фото.

Однако помимо интеллектуальных схваток со своим разумом, организаторы познакомили гостей мероприятия с городом Сарапулом, рассказали и показали процессы внутри Сарапульского электрогенераторного завода.

Стоит отметить, что в первый день, помимо основного этапа турнира, участники смогли проявить не только коллективный разум, но была предоставлена возможность отличиться в личном зачете, показав свои знания в интеллектуальной битве против других игроков в формате «Своя игра». Капитан команды

АО «ГосМКБ «Радуга» Андрей Сергеевич Качин обошел многих своих соперников и занял второе место.

По итогам IV открытого турнира по интеллектуальным играм среди работников предприятий авиационной промышленности команда АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» в составе: Андрей Качин, Семен Лунев, Дмитрий Тирищук, Федор Сирица, Дмитрий Зайцев и Валерия Гудукина заняла шестое общекомандное место!

От лица участников команды хотелось бы поблагодарить генерального директора ГосМКБ «Радуга» Сергея Анатольевича Богатикова, а также председателя первичной профсоюзной организации предприятия Максима Николаевича Щербакова за предоставленную возможность принять участие в данном мероприятии, а также все команды - за проявленную стойкость и образованность. И конечно, организаторов турнира - за высокие навыки в подготовке соревнований и дружеское гостеприимство.

Дмитрий ТИРИЩУК

Фото участников турнира