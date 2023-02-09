Движение «ДУБНА МЫ ВМЕСТЕ» по сбору помощи для военнослужащих, задействованных в специальной военной операции, успело объединить сотни, а, пожалуй, уже и тысячи неравнодушных дубненцев, в числе которых – преподаватели и студенты университета «Дубна».

В декабре 2022 года силами волонтеров движения удалось отправить полную машину «Газель» с собранными вещами, которые горожане приносили в ФОК «Олимп» для прифронтовых госпиталей и лечебных учреждений, где проходят лечение военнослужащие.

С 6 февраля начинается новый сбор гуманитарной помощи для наших военнослужащих, принимающих участие в СВО на Украине.

В этот раз возникла большая необходимость не столько в тёплых вещах, сколько в расходных строительных материалах, инструменте. Очень нужные медицинские расходные изделия, начиная от губки кровоостанавливающей (коллагеновой) и пластыря окклюзивного до противоожоговых салфеток и фармпрепаратов, медицинских тактических аптечек и т.д.

Средства можно перечислять на карту в СБ РФ 2202 2036 9587 7300, Юрий Геннадьевич Моталов.

Желающие принять участие в работе ревизионной комиссии по контролю за сбором и расходованием средств могут обращаться лично к Ю.Г. Моталову (университет «Дубна, каб.4-213).

Специально для распространения информации о ходе сбора будут публиковаться данные в телеграмм-канале «ДУБНА МЫ ВМЕСТЕ».

Сбор гуманитарной помощи проводится с 6 февраля по 16 февраля:

- университет «Дубна», ФОК «Олимп» (понедельник – пятница с 15:00 до 20:00);

- магазин «Светофор» (ИЧ, проезд Автолюбителей,д. 6;

суббота – воскресенье с 10:00 до 18:00, понедельник – пятница с 15:00 до 20:00).

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