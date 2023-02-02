23 малыша уже успели родиться в Дубне с момента открытия роддома после капитального ремонта. В акушерском отделении Дубненской городской больницы стало теперь намного удобнее и уютнее.

От здания роддома, построенного 45 лет назад, фактически остались только стены, вся внутренняя отделка полностью обновилась: заменены двери, окна, полы, смонтированы новые системы отопления, освещения, вентиляции и кондиционирования.

- Ввод объекта в эксплуатацию задержался по объективным причинам. Сроки сдвинулись из-за принятого решения разукрупнить палаты: сделать на втором-третьем этажах 1-2-местные вместо 3-4-местных, в каждой разместить санузел и душ. Это потребовало дополнительного времени, - рассказал главный врач Дубненской горбольницы Алексей Осипов.

По программе развития здравоохранения в Московской области в роддом поступили аппараты ультразвуковой диагностики; оснащены современным оборудованием операционные: здесь установлены специальные столы для проведения хирургических вмешательств и специальные лампы, создана стерильная среда, чтобы снизить риск распространения микробов.

В палатах интенсивной терапии размещены медицинские консоли, чтобы подключать пациента к подаче кислорода и другим приборам.

Официальное открытие роддома после его обновления состоится в ближайшее время. На самом деле медицинское учреждение работает уже в полную силу и принимает пациенток.

Подготовила Людмила Петрова по материалам ДГБ