Есть врачи от Бога,

Немного их, но есть!

Что служат без залога,

Таких на пальцах счесть.



Есть врачи от Бога,

Которые добры,

Которые помогут

Всем сердцем от души.



Расскажут все спокойно,

Понятно и легко.

И от таких общений

Становится тепло…



И было бы их больше,

Врачей и доброты,

Тогда бы, может, меньше

Болели бы все мы…



Есть врачи от Бога,

Немного их, но есть!

Что служат без залога,

Таких на пальцах счесть.

Этим стихотворением Алекса Бочкарева я выражаю благодарность заведующему отделением общей хирургии Игорю Николаевичу Решетникову. Внимательное, доброжелательное и заботливое отношение к пациентам является неотъемлемой частью его жизни.

Это врач от Бога, сплотивший вокруг себя дружный, трудолюбивый коллектив медработников, которые с добротой и любовью относятся к пациентам, помогают облегчить их страдания.

Низкий всем вам поклон, крепкого здоровья и мира. Спасибо за все.

С уважением Надежда Анатольевна МИШУРОВА