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Техника для уборки Печать
02.02.2023 05:08

Новая коммунальная техника, закупленная буквально на днях, приступила к уборке города. Это МАЗ-«Колос», фронтальный погрузчик, грейдер и 5 многофункциональных коммунальных машин.

 

- На линию вышел новый самосвал - МАЗ-«Колос» из семейства белорусских крупнотоннажных грузовых автомобилей четвертого поколения вместимостью 20 тонн. Теперь МБУ будет вывозить снег оперативнее, - отметил глава города Сергей Куликов.

Главная цель - убирать весь город силами муниципалитета, без привлечения сторонних подрядчиков, поэтому планируется и дальше пополнять парк коммунальной техники новыми машинами.
  		 
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