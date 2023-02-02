Техника для уборки Новая коммунальная техника, закупленная буквально на днях, приступила к уборке города. Это МАЗ-«Колос», фронтальный погрузчик, грейдер и 5 многофункциональных коммунальных машин. - На линию вышел новый самосвал - МАЗ-«Колос» из семейства белорусских крупнотоннажных грузовых автомобилей четвертого поколения вместимостью 20 тонн. Теперь МБУ будет вывозить снег оперативнее, - отметил глава города Сергей Куликов. Главная цель - убирать весь город силами муниципалитета, без привлечения сторонних подрядчиков, поэтому планируется и дальше пополнять парк коммунальной техники новыми машинами.

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