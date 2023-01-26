Ко Дню освобождения Подмосковья от фашистских захватчиков

Чуть больше 80 лет назад, 5 декабря 1941 года, началось стратегическое контрнаступление советских войск против германских орд и их пособников в битве под Москвой. И уже через 47 дней оккупанты были изгнаны с Подмосковной земли!

В соответствии с законом Московской области N161/2017-03 «О праздничных и памятных датах» 22 января празднуется День освобождения Московской области от фашистских захватчиков (1942г). В декабре 2022 – январе 2023 года мы отмечаем события, связанные с освобождением от оккупантов целого ряда городов и населенных пунктов нашего Подмосковного края, вспоминаем сражения, ставшие знаковыми в истории Великой Отечественной войны. В результате разгрома войск агрессора на полях Подмосковья был похоронен миф о непобедимости гитлеровской Германии.

Пророческим гимном тем событиям звучат стихи Роберта Рождественского, высеченные на мемориале «Перемиловская высота»:

Запомните: от этого порога

В лавине дыма, крови и невзгод,

Здесь в сорок первом началась дорога

В победоносный Сорок пятый год.

Московская битва продолжалась более полугода - с 30 сентября 1941 по 20 апреля 1942 года - и стала первой, когда сильнейшей тогда армии мира, вермахту, было нанесено серьезнейшее поражение. Это имело не только огромное военное, но и политическое значение.

От тех событий нас отделяют более 80 лет, но они сегодня служат важным историческим уроком, особенно на фоне вновь продолжающейся борьбы с фашизмом, который силами коллективного Запада пытается взять реванш на Украине. Всем агрессорам необходимо напомнить: отборные гитлеровские войска под Москвой разбились о мужество и героизм советских войск, за спиной которых был единый непобедимый народ, столица и Родина! Так было, и так должно быть всегда.

Мы свято чтим память всех, кто сложил свои головы на полях сражений, защищая наше Подмосковье. Мы преклоняемся перед величественным подвигом нашего героического поколения, гордимся находящимися рядом с нами ветеранами Великой Отечественной вой-ны, нашими дубненцами, сражавшимися за столицу: А.Ф. Кукушкиным, А.И. Чередиловой, Г.Н. Терентьевым, Ф.П. Седовым и другими.

Ветераны Совета ветеранов совместно с горуно проводят уроки мужества во всех общеобразовательных учреждениях, организуют поздравления участников сражений, проводят выставки рисунков, участвуют в проведении концертов. Они принимают участие в городских митингах, посвященных юбилейным датам, проводят встречи с тружениками тыла.

От имени Совета ветеранов г. Дубны поздравляем с Днем освобождения Подмосковья от фашистского ига и желаем всем самого крепкого здоровья, успехов во всех делах.

Городской Совет ветеранов