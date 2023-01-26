Дорогие ветераны и жители Ленинграда!

27 января мы отмечаем день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Лениградская блокада - одна из самых трагических и в то же время доблестных страниц в истории Великой Отечественной войны. Почти 900 дней - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года - длилась военная блокада Ленинграда немецкими войсками. На долю защитников и жителей блокадного города выпали тяжелейшие испытания, но это не сломило волю ленинградцев к победе!

Мы всегда будем помнить подвиг защитников, тружеников тылы и жителей блокадного Ленинграда. Вечная память героям, ценой собственной жизни приблизивших Победу! Медалью «За оборону Ленинграда» было награждено более 1 млн 500 тысяч человек, выстоявших в блокаде. Сегодня наш долг сделать все, чтобы те, кто пережил страшные блокадные годы и прошел через нечеловеческие лишения ради мирной жизни будущих поколений, получили максимум заботы и внимания.

В настоящее время в Дубне проживают десять жителей блокадного Ленинграда. Желаем им здоровья, бодрости духа, мира, благополучия и поддержки близких людей.

… Спасибо тебе за тревогу твою, ­

Она нам дороже награды.

О ней не забудут в осаде, в бою

Защитники Ленинграда…

(Ольга Берггольц)

Н.М.ШУВИКОВА, председатель Совета ветеранов