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День снятия блокады Ленинграда Печать
26.01.2023 08:21

Дорогие ветераны и жители Ленинграда!

27 января мы отмечаем день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Лениградская блокада - одна из самых трагических и в то же время доблестных страниц в истории Великой Отечественной войны. Почти 900 дней - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года - длилась военная блокада Ленинграда немецкими войсками. На долю защитников и жителей блокадного города выпали тяжелейшие испытания, но это не сломило волю ленинградцев к победе!

Мы всегда будем помнить подвиг защитников, тружеников тылы и жителей блокадного Ленинграда. Вечная память героям, ценой собственной жизни приблизивших Победу! Медалью «За оборону Ленинграда» было награждено более 1 млн 500 тысяч человек, выстоявших в блокаде. Сегодня наш долг сделать все, чтобы те, кто пережил страшные блокадные годы и прошел через нечеловеческие лишения ради мирной жизни будущих поколений, получили максимум заботы и внимания.

В настоящее время в Дубне проживают десять жителей блокадного Ленинграда. Желаем им здоровья, бодрости духа, мира, благополучия и поддержки близких людей.

… Спасибо тебе за тревогу твою, ­
Она нам дороже награды.
О ней не забудут в осаде, в бою
Защитники Ленинграда…

(Ольга Берггольц)

Н.М.ШУВИКОВА, председатель Совета ветеранов
  		 
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