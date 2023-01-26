Как сообщили в Администрации города, на разработку концепции благоустройства улицы Центральной выделено 12,5 млн рублей из бюджета Дубны.

Этот район уже давно ожидал своей очереди на реконструкцию. Более того, за благоустройство именно улицы Центральной с прилегающими скверами и зонами отдыха проголосовали сами горожане.

- Конкурсную документацию для участия в федеральной программе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» подготовит та же компания, что занималась планировкой пространства и дизайном сквера за «Терминалами», - подчеркнул глава Дубны

С.А. Куликов. - Опыт у специалистов «Смарт Сити Проект» большой. По их концепции подмосковная Истра получила грант на благоустройство пешеходной зоны в размере 50 млн рублей. В портфолио компании проекты для Каширы, Серпухова, Красногорска и других городов.

Заявка на участие в программе будет подана в ближайшее время. При успешном вхождении в программу Дубне будут выделены средства из федерального бюджета на реконструкцию не только самой улицы Центральной, но и площади возле ДК «Октябрь», сквера Ветеранов и парка Авиастроителей.