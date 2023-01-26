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В 2023 году запланировано комплексное благоустройство 17 дворовых территорий в Дубне. Масштабная работа по комплексному благоустройству дворов в Московском регионе ведется с 2015 года по поручению губернатора А.Ю. Воробьёва.
Список сформирован по обращениям граждан в городскую администрацию, управляющие компании, на портал «Добродел», в Министерство благоустройства Московской области. Финансирование осуществляется в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» президентского проекта «Жилье и городская среда» – 99,9% и за счет бюджетов управляющих компаний – 0,1%.
Предварительно сотрудники УК проведут собрания с жителями, чтобы составить перечень необходимых элементов благоустройства.
Список дворов, в которых уже в этом году проведут комплексное благоустройство:
- ул. 9 Мая, д. 7Б;
- ул. Векслера, д. 10, 12, 14, 16;
- ул. Карла Маркса, д. 18, ул. Володарского, д. 4/18А;
- ул. Курчатова, д.18, ул. Вавилова, д. 9, 11, ул. Моховая, д. 2, 11;
- ул. Курчатова, д. 22, ул. Моховая, д. 4, 13, ул. Ленинградская, д. 17;
- ул. Макаренко, д. 21А, 23;
- ул. Мещерякова, д. 9, 11, ул. Блохинцева, д.5А, ул. Вавилова, д. 2;
- ул. Мещерякова, д. 13, ул. Блохинцева, д. 8, 10, ул. Вавилова, д. 4;
- ул. Мира, д. 5/17, 7, 9/16, ул. Мещерякова, д.15;
- ул. Мира, д. 8, 12, ул. Вавилова, д.10, ул. Курчатова, д. 7, 9, 11, ул. Инженерная, д. 21, 23;
- ул. Сахарова, д. 3, 3А, 5, ул. Строителей, д. 4;
- ул. Солнечная, д. 1, 4, 6;
- ул. Станционная, д. 20, ул. Правды, д. 21А;
- ул. Станционная, д. 32;
- ул. Тверская, д. 3, 5, ул. Володарского, д. 1/7;
- ул. Центральная, д. 21, 21А, 21Б;
- ул. Центральная, д. 30, ул. Березняка, д. 10.