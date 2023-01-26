В 2023 году запланировано комплексное благоустройство 17 дворовых территорий в Дубне. Масштабная работа по комплексному благоустройству дворов в Московском регионе ведется с 2015 года по поручению губернатора А.Ю. Воробьёва.

Список сформирован по обращениям граждан в городскую администрацию, управляющие компании, на портал «Добродел», в Министерство благоустройства Московской области. Финансирование осуществляется в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» президентского проекта «Жилье и городская среда» – 99,9% и за счет бюджетов управляющих компаний – 0,1%.

Предварительно сотрудники УК проведут собрания с жителями, чтобы составить перечень необходимых элементов благоустройства.

Список дворов, в которых уже в этом году проведут комплексное благоустройство: