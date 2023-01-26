Реконструкция очистных В Мособлэкспертизе утвердили проект по реконструкции очистных сооружений канализации в Дубне. Реконструкция будет проходить в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». По ее итогам вторая производственная линия позволит увеличить мощность сооружений с 36 до 50 тысяч кубометров в сутки. Работы планируют провести в два этапа, без остановки действующих очистных. Уже проведены инженерные изыскания: геодезические, геологические, экологические. Подготовлена проектно-сметная документация. Пройдена экспертиза.

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