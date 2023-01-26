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26.01.2023 08:19
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В Мособлэкспертизе утвердили проект по реконструкции очистных сооружений канализации в Дубне. Реконструкция будет проходить в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».
По ее итогам вторая производственная линия позволит увеличить мощность сооружений с 36 до 50 тысяч кубометров в сутки. Работы планируют провести в два этапа, без остановки действующих очистных.
Уже проведены инженерные изыскания: геодезические, геологические, экологические. Подготовлена проектно-сметная документация. Пройдена экспертиза.