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Реконструкция очистных Печать
26.01.2023 08:19

В Мособлэкспертизе утвердили проект по реконструкции очистных сооружений канализации в Дубне. Реконструкция будет проходить в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

По ее итогам вторая производственная линия позволит увеличить мощность сооружений с 36 до 50 тысяч кубометров в сутки. Работы планируют провести в два этапа, без остановки действующих очистных.

Уже проведены инженерные изыскания: геодезические, геологические, экологические. Подготовлена проектно-сметная документация. Пройдена экспертиза.
  		 
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