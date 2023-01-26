Есть «Забота по соседству»! Еще вчера все было хорошо, бодрая бабушка пекла пироги и гуляла с собачкой, а сегодня внезапно – падение, «скорая», бессонная ночь с телефоном в руках. Облегчение: «Жива!..» Покупка лекарств, поездки в больницу, выписка с огромным списком рекомендаций и четкое осознание, что жизнь изменилась безвозвратно. Бабушка требует постоянного ухода, а как правильно помыть, перевернуть, накормить лежачего человека? При этом работа, быт, семья тоже никуда не делись и нуждаются во внимании. Найти надежную сиделку непросто и очень недешево, ухаживать самостоятельно очень тяжело и не всегда понятно как, отчаяние накатывает волнами... Выхода нет? Конечно, есть! В Дубне вот уже почти два года работает патронажная служба нового формата «Забота по соседству». Что же нового может быть в уходе за пожилыми людьми? Основное – это индивидуальный подход к каждому подопечному. Наша цель - не просто умыть, покормить, переодеть, погулять, но и научить родных, как это делать правильно и с наименьшими усилиями. Патронажные сестры «Заботы по соседству» стараются поддержать подопечного, настроить на восстановление и активную жизнь. «Мы ищем ответ на вопрос: что конкретно нужно сделать, чтоб человеку стало хоть чуточку лучше», – говорит Ирина Смолякова, директор «Заботы по соседству». Патронажные сёстры «Заботы по соседству» всегда стараются подстроиться под подопечного, продумать, какая именно помощь нужна именно здесь и сейчас. Ведь внимания требуют не только тяжёлые лежачие люди. Многим пожилым требуется лишь небольшая помощь – погулять, помочь приготовить поесть, сопроводить в поликлинику. Или просто поговорить, послушать рассказы про времена молодости и даже спеть вместе! Анне Александровне скоро 95 лет, она тяжело ходит, не всё помнит, не очень внятно выражает свои мысли Но крепости её рукопожатия позавидует и мужчина. А сила мышц у этой женщины такова, что в армрестлинге она без особых усилий побеждает нашу молодую, рослую и крепкую Юлю! Ежедневно наши девочки приходят к Анне Александровне и занимаются «когнитивкой» – проводят профилактику возрастных изменений. Остановить эти изменения невозможно, но можно сильно замедлить их ход с помощью разнообразных занятий и игр, прикосновений и гимнастики, а главное – положительных эмоций и смеха! Также «Забота по соседству» работает с детьми с ограниченными возможностями здоровья. «Изюминка» нашей патронажной службы – занятия по профилактике возрастных когнитивных изменений по специальной методике. Остановить такие изменения невозможно, но можно сильно замедлить их ход с помощью разнообразных игр, занятий, гимнастики, а главное – положительных эмоций и смеха. В «Заботе по соседству» сейчас работают 10 патронажных сестер, все они имеют медицинское образование. За время работы патронажной службы наши услуги получили более сотни дубненских семей. Ваши близкие нуждаются в помощи и уходе? Обращайтесь в «Заботу по соседству»! Патронажные услуги можно получать по тарифам, установленным государством. Для этого нужно обратиться в Дубненское отделение соцзащиты или подать заявку через госуслуги Московской области. У «Заботы» нет выходных и каникул. Позвоните в «Заботу», и уже в день обращения мы познакомимся с нашими будущими подопечными, выясним все особенности ухода за ними, заключим договор, а на следующий день приступим к работе. Нет возможности ехать на правый берег? Для вас открыт офис в левобережной части Дубны на Тверской, 9. Телефоны «Заботы»: +7(977) 330-03-54 (ЛБ) и +7(977) 568-68-98 (ПБ).