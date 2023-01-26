Многие дубненские ребята, которые сегодня участвуют в специальной военной операции, получили к Рождеству весточку из дома и, конечно же, подарки. Дошли до адресатов и имбирные пряники, которые испекли две дубненские мастерицы - Галина Васильевна Казакова и Ирина Давидовна Никитина. Ароматная, так напоминающая о домашнем тепле и уюте выпечка, говорят бойцы, приславшие благодарность дубненкам, оказалась очень вкусной!

Идея научиться самим печь пряники пришла иерею храма Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино отцу Аркадию, и он благословил на это доброе дело прихожан дубненских храмов. Первыми взялись за дело прихожанки храма Иоанна Предтечи Галина и Ирина. Они запаслись необходимыми ингредиентами, опробовали не один рецепт приготовления этого старинного лакомства, пока не определили для себя лучший. А помогал им в этом кулинарном действе племянник Ирины – Никита.

Вдохновляло кулинаров главное – хотелось порадовать дубненских парней, которые выполняют воинский долг вдали от родины. Поэтому и расписали их по-особому. Первую партию вкусных подарков с малой родины ребятам отправили накануне Рождества. А спустя немного времени мастерицы получили видео: защитники благодарили земляков за поддержку и подарки. Но особенно им пришлись по вкусу ароматные русские пряники, сладкие, мятные…

Заметим, это была вовсе не разовая акция: уже готова к отправке новая партия пряников. А мастерицы приглашают в помощники всех, кто хочет поучаствовать в этом благом деле.

Людмила Петрова