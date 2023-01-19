Дубна вошла в ТОП-20 городов Подмосковья по развитию парков культуры и отдыха за 2022 год.

«В прошлом году по программе губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьёва мы благоустроили пляж в парке семейного отдыха, о котором давно мечтали жители. В Дубне появилась ещё одна зона отдыха, которая сразу полюбились и детям, и взрослым, - сказал глава наукограда Сергей Куликов.

Сергей Куликов отметил, что в 2023 году эта работа будет продолжена. В планах у руководства муниципалитета создание новых точек притяжения, интересных арт-объектов, фотозон и кафе быстрого питания, а также развитие культурно-досуговой сферы.

Напомним, рейтингование ОМСУ проводится министерством благоустройства Московской области ежеквартально в целях оценки и повышения качества оказания услуг посетителям парков. Сюда входят: организация культурно-массовых мероприятий, уровень благоустройства парков, наличие в парке системы автоматического подсчета посетителей посредством камер «Безопасный регион», обеспеченность муниципального образования региона парками культуры и отдыха.

По информации Администрации г.о. Дубна