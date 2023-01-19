Новое оборудование появилось в поликлиниках Дубны на улицах Карла Маркса и 9 Мая. Аппараты МРТ и рентгена ввели в работу взамен устаревшей медтехники. Его стоимость составила более 108 млн рублей.

«Это серьезный шаг вперед для нашей медицины. Городская больница стала участником программы Правительства Московской области по поставке дорогостоящего медицинского оборудования в муниципалитеты. Хочется поблагодарить за поддержку губернатора Андрея Юрьевича Воробьева», - сказал глава Дубны Сергей Куликов.

В поликлинике №1 на Большой Волге в Дубне появилась долгожданная рентген-установка. Причем не аналоговая с необходимостью проявлять и обрабатывать пленку, а цифровая. Это позволит снизить лучевую нагрузку на пациентов и значительно ускорить время получения результатов, а поскольку картинка записывается на диск, ее можно использовать не только на очных приемах у врача, но и дистанционно, например, при телеконсультациях со специалистами МОНИКИ.

Новый аппарат магнитно-резонансной томографии установили в левобережной поликлинике Дубненской городской больницы. У него отличные показатели для диагностики: индукция магнитного поля 1,5 тесла. Для сравнения, у МРТ-аппарата, приобретенного в 2008 году, почти вчетверо меньше – 0,4.

«Новое оборудование позволяет заметно повысить уровень диагностики и улучшить качество лечения пациентов - жителей нашего наукограда и близлежащих населенных пунктов, - отметил главный врач горбольницы

А.В. Осипов. - Новый аппарат позволит диагностировать онкопатологию на ранних стадиях, а это напрямую влияет на продолжительность и качество жизни людей».

На аппарате МРТ планируется проводить по 18 исследований ежедневно. Аппарат рентгена будет делать до 50 снимков в день.

Подготовила Людмила Петрова