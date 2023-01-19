Глава Дубны С.А. Куликов вручил трем дубненским семьям свидетельства о праве на получение социальной выплаты по государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ».

По государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ» средства выделяются на компенсацию части расходов по улучшению жилищных условий. Можно приобрести квартиру, построить дом, погасить ипотеку. Социальная выплата для семьи с детьми составляет 35% от стоимости жилья.

Возможность участия в президентской программе - отличный подарок молодым семьям. Финансирование осуществляется из бюджетов трех уровней. Губернатор Подмосковья поддержал семьи из наукограда, подавшие заявки, выделение муниципфальных средств одобрил Совет депутатов Дубны.

Глава Дубны Сергей Куликов поздравил всех, кто получил этот важный документ, открывающий новые возможности для молодой семьи. Счастливые обладатели жилищного сертификата отметили, что уже выбрали жилье.

Прием документов на получение социальной выплаты в 2024 году стартовал. Подать документы можно до 15 мая. Оформить их при необходимости помогут специалисты городской администрации. Консультации можно получить по телефону 8 (496) 218-05-05 доб. 205.