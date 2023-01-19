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Праздник пришелся по душе Печать
19.01.2023 05:40

15 января после Божественной литургии во дворе храма Рождества Иоанна Предтечи на Большой Волге прошел праздник «Рождественские гуляния».

С каждым годом этот праздник становится все более массовым и собирает не только ребят из воскресных школ дубненских храмов, но и жителей окрестных домов. Потому что на рождественских гуляниях уж точно не заскучаешь и не замерзнешь.

Главный организатор и заводила праздника священник Павел Некрасов с командой помощников устроил своеобразный марафон из игр, веселых состязаний и хороводов. Не остались в стороне и народные забавы: ходули, метание копья, сражение палицами.

Для уставших резвиться работал в приходском доме мастер-класс по созданию Вифлеемской звезды. А на улице всех принимал стол с угощениями и горячим чаем.

Гуляние затянулось чуть ли не до вечернего богослужения - явное доказательство того, что и детям, и взрослым праздник пришелся по душе.

Светлана Козлова

Фото Ольги Лабутиной
  		 
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