12 января в читальном зале Муниципальной библиотеки левобережья звучали песни самых разных жанров и разной тематики. Новогодние праздники ещё не закончились, и самое время попеть и повеселиться, проявив при этом эрудицию, включив сообразительность и фантазию. Игра «Угадай мелодию» пришлась по душе участникам элегантного серебряного возраста. Не только молодёжь, интеллектуальные викторины для которой часто организует библиотека, любит играть и отмечать праздники. На этот раз старшее поколение доказало, что ничуть не растеряло азарт и задор молодости, знания и творческий потенциал. Узнать песню по «особым приметам» из сюжета было где-то легко, а где-то посложнее. Как ни пытались хитрые библиотекари запутать игроков - не получилось. Внимательные слушатели узнавали и угадывали русские народные песни, романсы, военные песни, песни о цветах, деревьях, предметах одежды, песни из фильмов. Советские эстрада, кино, русский фольклор оказались хорошо знакомы участникам викторины. Современные исполнители тоже не прошли мимо них. Надо же знать, что слушают внуки! Не просто слушали песни и подпевали, вспоминая слова. Игрокам предлагались интересные факты из истории песен, их авторов и исполнителей. А вы знали, что мелодия «Лаванды», исполняемой Софией Ротару, очень похожа на мелодию зарубежного композитора? Плагиат или простое совпадение, но песня полюбилась слушателям. Драматичная история грузинского художника Нико Пиросмани, влюблённого в французскую актрису, помогла отгадать «Миллион алых роз». Как и чем на самом деле закончилась эта любовная история, где и когда впервые был исполнен этот шлягер, игроки с интересом узнали от ведущего. Вместе посчитали, сколько раз в песне звучит слово «миллион». Кто написал слова и музыку песни «Я спросил у ясеня…» из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром» и песни «Серёжка ольховая» из фильма «И это всё о нём»?». Участники викторины безошибочно угадывали песни, фильмы, исполнителей. Знакомство с авторами хитов 1980-х - хороший повод взять в библиотеке томик талантливых поэтов и писателей сходных по сюжету произведений: Евгения Евтушенко, Константина Паустовского. Зачем надо было «берёзу заломати» в известной народной песне и что такое обряд кумления помогла вспомнить угаданная «Во поле берёза стояла». Песня «Ах вы сени, мои сени» нравилась самому Фёдору Достоевскому. А вот сами бабушки и дедушки довольно неплохо знают современных исполнителей. «Иванушки International», Диана Арбенина затруднений не вызвали. Правда, образное мышление подключить пришлось. Что это за цветы «пахли полынью», если не сама полынь? Розы пусть не с первого раза, но были угаданы. Немногие знали, что клип на эту песню снимался на крыше высотки. Слушателям была интересна и «кухня» этого современного вида искусства. Старшее поколение XXI века не чуждо новейшим технологиям. В библиотеке есть сборник стихов Дианы Арбениной, и он ждёт своих читателей от 16+. Незаметно встреча с песнями переросла во встречу с хорошими книгами и фильмами, во встречу друзей и старых добрых знакомых. С удовольствием попели, поделились знаниями, воспоминаниями, положительными эмоциями. Библиотека - место, где можно и почитать, и поиграть, попеть, продемонстрировать талант, знания, умения, погрузиться в прошлое, заглянуть в будущее, в глубину человеческих чувств и эмоций. Хорошие литература и искусство понятны и близки всем и всегда независимо от возраста и даты на календаре. Праздники не заканчиваются, они остаются в нашем сердце, как и желание радоваться и радовать других, оставаться молодыми душой. Алла Соболева