6 и 7 января в храмах Дубненско-Талдомского благочиния прошли торжественные богослужения в честь праздника Рождества Христова. Благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей Павел Мурзич совершил всенощное бдение и Божественную литургию в храме Рождества Иоанна Предтечи в Дубне. Ему сослужили клирики храма иерей Павел Некрасов и Константин Панферов. Разделить радость праздника Рождества Христова в общей молитве и причаститься Святых Христовых Таин собралось немало верующих. На ночном богослужении вместе с прихожанами молился глава города Сергей Александрович Куликов с супругой. Было зачитано Рождественское послание патриарха Московского и всея Руси Кирилла, тронувшее всех до глубины души. Благочинный протоиерей Павел Мурзич поздравил собравшихся с Рождеством Христовым, событием особым и незабываемым по своей внутренней красоте. Отец Павел обратил внимание на то, что нет в этот день салютов, как в Новогодний праздник, и это неспроста. Христос рождается в тишине. Спаситель не нуждается ни в рукоплесканиях, ни в салютах. Он нуждается только в одном, чтобы мы всем сердцем желали встретиться с нашим личностным Спасителем. Батюшка пожелал всем не скоропроходящей радости, радости не от материальных благ, а от того, что «мы есть друг у друга» и способны утешить. Если же не хватает утешения, призвал искать утешения во Христе, с молитвой обращаться ко Христу, и Господь успокоит и утешит. Глава Сергей Куликов в своем поздравлении отметил, что светлый праздник Рождества дарит нам надежду, любовь, веру. И пожелал, чтобы энергия, которую излучает праздник Рождества, вселялась в наши души и помогала трудиться во благо родных, близких и всего города. После богослужения всех ждало угощение и традиционное рождественское полено – кондитерский шедевр. Этот огромный торт в виде полена каждый год на Рождество Христово дарит храму семья благотворителей. Рождество завершило Рождественский пост. Наступили Святки (с 7 по 17 января) – дни особой радости и празднования прихода в мир Спасителя. Светлана Козлова Фото пресс-службы Администрации Дубны Благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей Павел Мурзич поздравил горожан с праздником Рождества Христова: - Христос рождается - славьте! Дорогие братья и сестры, уважаемые и любимые горожане наукограда, а также родственники горожан, близкие, знакомые и просто добрые гости нашей малой родины! Сердечно всех нас поздравляю с тем торжеством, которое осолило весь мир, с тем торжеством, которое принесло новый и неизменный смысл в нашу жизнь. Сердечно всех нас поздравляю со светлым праздником Рождества Христова! И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца. Церковь воспевает: «Христос рождается - славьте! Христос рождается - встречайте!» Мне хотелось бы каждому из нас пожелать в наступившем очередном новом году, чтобы Рождество Христово ни в коей мере не было очередным в нашей жизни. Чтобы мы подготавливались рождественским постом в богомыслии и в рассуждении ко встречи со Христом. Чтобы для нас каждое Рождество было особое. А чтобы прочувствовать особенность Рождества, надо довериться Богу. Надо стать теми волхвами, теми пастухами, которые пришли встречать родившегося Христа. В этот светлый праздник, в эту Рождественскую ночь наши храмы наполнены прихожанами. Люди влекут в себя ту церковь, которую основал сам Христос - нашу Православную Христову Церковь. Где мы сможем воспеть родившемуся Христу единым сердцем и едиными устами, где мы сможем встретиться со Христом и принести ему в дар нашу любовь, наше смирение и золото нашего доброго сердца в виде добрых дел по отношению друг к другу. С Рождеством Христовым, дорогие мои, и со светлыми днями святок, когда мы будем делиться радостью о родившемся Христе со всеми. И наипаче с обездоленными людьми, находящимися в тяжелой жизненной ситуации. Радости всем и утешения в родившемся Христе!