29 декабря, в день 110-летия со дня рождения первого Главного конструктора ГосМКБ «Радуга», состоялось торжественное собрание, посвященное этой юбилейной дате. На нем чествовали сотрудников предприятия: лауреатов Премии имени А.Я. Березняка, сотрудников, отмеченных наградами Министерства обороны РФ, Министерства инвестиций, промышленности и науки, почетными грамотами главы города, а также Благодарностью Президента Российской Федерации! Всего в канун юбилея А.Я. Березняка и к завершению года были отмечены наградами разного уровня около 300 работников МКБ. Все они, говоря слова благодарности за ту или иную награду, утверждали, что их успех – это большой труд всего коллектива, с гордостью продолжающего дело нашего прославленного конструктора Александра Яковлевича Березняка. Помнить и гордиться Утро 29 декабря – день рождения первого Главного конструктора ГосМКБ «Радуга» (и эта традиция имеет многолетнюю историю) - началось с возложения цветов к бюсту А.Я. Березняка. Ветераны предприятия, молодые сотрудники во главе с руководителями МКБ говорили о том вкладе, который внес Александр Яковлевич в формирование, а позже в сплочение коллектива. О традициях, которые были заложены на предприятии с первых дней его работы, о конструкторском таланте, о преданности Родине и делу всей своей жизни. Как раз об этом – книга, выпущенная к юбилею А.Я. Березняка, презентация которой состоялась на торжественном собрании коллектива в этот же день. В книге опубликованы интересные факты из жизни конструктора, воспоминания соратников Александра Яковлевича, а также уникальные архивные фото, в том числе из альбомов семьи Березняка. Награждение лучших Первой награду из рук генерального директора предприятия Сергея Анатольевича Богатикова получила начальник отдела кадров Наталья Евгеньевна Седова. Ей вручена Благодарность Президента РФ за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Медалью «За трудовую доблесть» Министерства обороны РФ за добросовестное исполнение трудовых обязанностей и безупречную работу награждены: - Елтуган Кимашевич Сыздыков – первый заместитель генерального директора – заместитель по НИОКР; - Сергей Петрович Синица – начальник отделения; - Юрий Михайлович Баранов – инженер-конструктор 1 категории; - Ольга Михайловна Винник – ведущий конструктор, заместитель начальника бригады; - Дмитрий Александрович Исик - главный специалист. Медалью «Михаил Калашников» Министерства обороны РФ за отличие при введении в эксплуатацию современных образцов вооружения награждены: - Владимир Петрович Куриленко – первый заместитель главного конструктора; - Антон Сергеевич Житлухин – инженер-конструктор 1 категории; Эдуард Андреевич Руслов – инженер-конструктор 1 категории. Медали «За укрепление боевого содружества» Министерства обороны РФ за большой личный вклад в укрепление боевого содружества и военного сотрудничества удостоены: - Евгений Борисович Ильин – ведущий конструктор по теме; - Олег Александрович Бабанин – инженер-конструктор 1 категории. С.А. Богатиков отметил вклад каждого из награжденных в общее дело «Радуги» и рассказал о работе, которую предстоит выполнить коллективу в 2023 году. Об этом же – о серьезных задачах и умении трудового коллектива справиться с ними точно в срок, говорил и научный руководитель ГосМКБ «Радуга» Владимир Николаевич Трусов. Он с большой благодарностью и уважением вспоминал первого Главного конструктора предприятия, заложившего лучшие основы работы. В свое время на предприятии была учреждена даже премия имени А.Я. Березняка, лауреаты которой получили награды из рук В.Н. Трусова и на этот раз. Это целые авторские коллективы, удостоенные этой премии за свои уникальные работы. Ряд сотрудников также получили Благодарственные письма Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, а также почетные грамоты главы нашего города Сергея Александровича Куликова. Награждение сотрудников ГосМКБ было продолжено и на следующий день. Награды разного уровня вручали в подразделениях КБ, так сказать, прямо на рабочем месте. Как мы уже отметили, всего на предприятии в эти дни за успехи в работе, производственные достижения награждены около трехсот человек. Анна Сухая Фото автора