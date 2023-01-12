На заседании Совета директоров градообразующих предприятий Дубны 27 декабря традиционно подводились итоги 2022 года и обсуждались актуальные вопросы городской жизни. Одной из основных тем стало развитие системы здравоохранения для оказания качественной медицинской помощи населению наукограда. С докладами выступили руководители Дубненской городской больницы и Медсанчасти №9 ФМБА России. Также была представлена презентация медицинского центра «Клиника ДНК».

Дубненская городская больница

Главный врач ДГБ Алексей Осипов сообщил, что в подразделениях городской больницы работают 216 врачей, в том числе восемь кандидатов медицинских наук, и 411 медсестер. Заведующий хирургическим отделением №2 Тарас Тарасюк признан в этом году лучшим хирургом России.

Увеличилось количество прикрепленного населения к поликлиникам ДГБ с 54 тысяч до 61 тысячи человек. Медпомощь оказывается по 35 профилям. В стационаре 411 коек. Поликлиники работают с нагрузкой 1490 посещений в смену. По хирургическому направлению высокая оперативная активность - проведено 8 000 операций.

Чтобы облегчить для горожан процесс получения лекарств, открыт кабинет выписки рецептов. А система телеконференций со специалистами МОНИКИ позволяет в 60% случаев получать консультации дистанционно и не отправлять пациентов в Москву.

Готовятся к вводу в эксплуатацию новый рентгеновский аппарат в поликлинике №1 на БВ, а во взрослой поликлинике левобережья - аппарат МРТ (теперь их три плюс аппарат КТ).

Завершается монтаж оборудования и сборка новой мебели в капитально отремонтированном здании роддома. Во второй половине января начнется прием пациенток в светлых, просторных палатах с индивидуальными санузлами. Этого с нетерпением ждут будущие мамы из Дубны и других городов Подмосковья и Верхневолжья.

Перспективная задача - ремонт либо реконструкция старого терапевтического корпуса. Необходимо провести экспертизу, после чего на уровне минздрава региона будет решаться вопрос финансирования.

МСЧ №9 ФМБА России

Начальник МСЧ №9 ФМБА России Ирина Ларионова в своем выступлении сделала акцент на командный принцип работы - совместно с коллегами из медицинских учреждений, руководством города, предприятиями при поддержке Федерального медико-биологического агентства.

Заметные преобразования в МСЧ-9 происходят ускоренными темпами. Всего за полтора года здесь открыты паллиативное отделение (очень востребованное в Дубне), отделения анестезии-реанимации, неврологии, кардиологии, реабилитации, психофизиологическая лаборатория, Центры амбулаторной онкологической помощи и амбулаторной медицинской реабилитации с водолечебницей. В ближайшей перспективе появятся отделение гемодиализа и ПЦР-лаборатория.

В Центре промышленной медицины внедряются цифровые технологии для автоматического регулирования потоков пациентов с применением электронных браслетов.

К МСЧ-9 прикреплены 29 предприятий, для сотрудников проводятся диспансеризация и вакцинация. В следующем году парк МСЧ пополнится мобильными комплексами, которые позволят проводить комплексные обследования пациентов на территории предприятий.

Важнейший шаг для медицины города - создание сосудистого центра. Ангиограф, стоимость которого превышает 100 млн рублей, уже доставлен в МСЧ-9. Осуществляются монтажные и пусконаладочные работы, в начале года завершится лицензирование, и врачи, прошедшие обучение, смогут принимать пациентов. Совместно с ДГБ подготовлены предложения по маршрутизации больных.

Ирина Ивановна поблагодарила дирекцию ОИЯИ и администрацию города за помощь в предоставлении жилья для медиков, которые приезжают работать в Дубну из Москвы и других крупных городов. По сравнению с прошлым годом штат МСЧ-9 увеличился с 365 до 511 человек.

«Клиника ДНК»

Качественные медицинские услуги очень востребованы, и частный бизнес успешно развивает перспективные направления по диагностике и лечению жителей Дубны и окрестных территорий. Информацию о деятельности «Клиники ДНК» представил Дмитрий Лазарев, идеолог и инвестор проекта, стартовавшего в 2009 году. Сейчас в сети ДНК три офиса «Инвитро», детский медцентр, а также головная клиника, где оказывается более 7,5 тыс. услуг в месяц. Примерно третья часть оплачивается по полису ДМС: организации города заключают договоры для обследования своих сотрудников.

Ежегодно в бюджеты разного уровня поступает свыше 22 млн налоговых отчислений.

В «Клинике ДНК» 76 наименований медицинских аппаратов. На днях открылось новое отделение лучевой диагностики. Получена лицензия на дневной стационар.

Высокая оценка работы медиков

Участники заседания Совета директоров градообразующих предприятий города высоко оценили работу медиков с учетом многократно возросшей нагрузки в условиях пандемии коронавируса, отметили рост доверия жителей к дубненским врачам, а такие снижение показателей смертности и инвалидизации.

Как подчеркнул председатель Совета директоров Владимир Трусов, лечебные учреждения города нужно не разделять, а объединить общей задачей, наладить коммуникации, чтобы получить синергетический эффект и поднять медицинское обслуживание жителей на новый уровень.

Совет директоров рекомендовал главе городского округа Дубна Сергею Куликову осуществлять координацию работы учреждений здравоохранения в целях наиболее эффективного использования их кадрового и материального потенциала для оказания медицинской помощи населению города и работникам предприятий. А также рассмотреть вопрос о целесообразности принятия городской программы развития здравоохранения.

По информации Совета директоров градообразующих предприятий Дубны